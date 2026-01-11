Mara Sattei nuovo album

Mara Sattei annuncia l’uscita del nuovo album “Che me ne faccio del tempo”, disponibile in digitale dal 13 febbraio e in formato fisico dal 27. Il disco è un progetto intimo che riflette sul tempo come spazio emotivo e scelta consapevole. L’album sarà disponibile in digitale e in formato fisico, con quest’ultimo che conterrà più brani rispetto alla versione digitale.

Il titolo dell’album è già una dichiarazione poetica e il disco smette di essere una questione di calendario per diventare presenza, spazio emotivo, materia narrativa. L’album non corre, chiede ascolto e restituisce valore alle pause, ai silenzi, a ciò che resta quando tutto si ferma.

L’album arriva alla vigilia della partecipazione di Mara Sattei alla 76ª edizione del Festival di Sanremo, dove sarà in gara con il brano “Le cose che non sai di me”. Mara Sattei ha iniziato la sua carriera giovanissima e conta 18 dischi di platino e 6 d’oro, oltre a collaborazioni che hanno segnato l’immaginario recente della musica italiana. Il progetto “Che me ne faccio del tempo” è il punto di sintesi di questo percorso.