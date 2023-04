Mara Maionchi svela come ha superato il provino per X Factor

Era la primavera del 2008 quando su Rai2 debuttò X Factor con Simona Ventura, Morgan e Mara Maionchi dietro il banco dei giurati e Francesco Facchinetti alla conduzione. Da lì la discografica ha fatto le prime quattro edizioni su Rai2 per poi tornare nel 2017 per altre tre stagioni, questa volta su Sky con Alessandro Cattelan.

Insieme a Morgan, Mara Maionchi è fra le giudici più popolari della storia di X Factor dato che entrambi hanno registrato – seppur in annate diverse – sette edizioni. Li segue Fedez a quota sei e Mika, Simona Ventura, Manuel Agnelli ed Elio tutti a quota cinque.

Intervistata dal Corriere della Sera la Maionchi ha così parlato dei suoi esordi.

“Oggi gli artisti si possono ascoltare in tanti modi, ma all’epoca li dovevi piazzare, trovargli degli spazi. Anche nella promozione. E lì cominciavano i problemi: Mina voleva solo le copertine sennò si intristiva, Lucio Battisti cominciava a suonare alle nove della mattina finché non trovava l’accordo giusto e prima di allora non gli potevi parlare. Gianna Nannini era un vulcano, una voce incredibile. Una volta facemmo una litigata furiosa, tirai un cazzotto sul tavolo”.

Poi è arrivato X Factor, quando cercavano un giudice che nella vita facesse il discografico.

“Giorgio Gori mi aveva appena chiamata a fare la prova. Arriva una tipa, giovanissima e pure bravina, ma lei ci dice che avrebbe cantato Janis Joplin sebbene convinta che nessuno di noi giurati sapesse chi era. La lasciai finire, poi partì uno shampoo che la ribaltò. Ma come si permette di dire che noi discografici siamo ignoranti?. Come andò a finire? Gori mi disse: Mara, il posto da giudice è tuo”.

Storia raccontata anche durante l’ospitata a PoretCast di Giacomo Poretti

“Ho fatto un provino per X Factor, eravamo in dodici ed è entrata una ragazza e dice ‘adesso io canterò un pezzo di una cantante americana formidabile che voi naturalmente conoscere poco ma che è stata una grande star’. Io ho detto ‘orca, chissà che farà’. Canta e fa un pezzo di Janis Joplin. Non aspettavo altro che finisse. Finito le dico ‘senti testa di c***o come ti permetti di dire che noi siamo ignoranti e alooora’. Lì Mogol disse ‘la Mara’”.