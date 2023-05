Mara Maionchi stronca la canzone favorita per la vittoria all’Eurovision

Tra gli artisti che si sono esibiti durante la prima semifinale dell’Eurovision Song Contest 2023 c’è stata anche Loreen (vincitrice dell’edizione 2012). La cantante svedese si è esibita con la splendida Tattoo ed ha convinto quasi tutti, quasi, perché Mara Maionchi non ha gradito particolarmente la performance. Mentre per gli scommettitori sarà proprio Loreen a trionfare sabato sera a Liverpool.

Loreen is back and she’s thinking outside the box by being inside a box 🇸🇪 #Eurovision pic.twitter.com/QTPfq8dh5d — Eurovision Song Contest (@Eurovision) May 9, 2023

Mara Maionchi su Loreen con Tattoo: “Troppa disperazione non fa per me a dire la verità”.

Subito dopo l’esibizione di Loreen, Mara Maionchi ha detto la sua. A quanto pare tutto il pathos della cantante non ha impressionato la discografica: “Si chiama tattoo questo brano. Se mi farò un tatuaggio? No sono troppo grande ormai, nessun tattoo per me basta. Devo edulcorare quello che ho detto mentre lei cantava? Lei canta di un amore che il suo amore le è entrato nel cuore… pensa se non le entrava nel cuore. No dai, che devo dire, troppo disperata. A me tutta questa disperazione non fa per me a dire la verità. Si buttava a terra, disperata“.

Loreen: “Sono concentrata sul trasmettere emozioni”.