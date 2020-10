Dopo Alessia Marcuzzi e Federica Pellegrini, un altra donna del mondo dello spettacolo è risultata positiva al CoronaVirus. Poco fa Selvaggia Lucarelli su TPI News ha rivelato che Mara Maionchi ha contratto il Covid 19 e che sarebbe stata ricoverata in un ospedale di Milano. Le condizioni dell’ex giudice di X Factor però non sarebbero gravi al momento. Secondo la Lucarelli ci sarebbe un mini focolaio nella produzione dello show Italia’s Got Talent.

“Mara Maionchi, la popolare discografica e giudice di numerosi talent tv, ha il Covid. È stata ricoverata in un noto ospedale milanese e le sue condizioni sembrerebbero non destare particolare preoccupazione. Desta invece più apprensione la situazione legata al set di Italia’s got Talent che la scorsa settimana, a seguito di alcuni giorni di registrazioni, si è purtroppo trasformato in un focolaio importante. Oltre a Mara Maionchi e Federica Pellegrini si sarebbero ammalate altre persone tra altri talent, tecnici e produzione, e questo nonostante protocolli stringenti e tamponi effettuati prima di iniziare le registrazioni”.

L’affetto del web per Mara Maionchi.