Manutentore

Siamo alla ricerca di Addetti alle Verifiche di Attrezzature e Impianti di Sollevamento – Zona Rimini.

La nostra azienda si occupa di verifiche e controlli di legge su impianti e attrezzature di sollevamento. Cerchiamo nuove risorse per il nostro team tecnico, con attività da svolgere principalmente presso i clienti in Emilia-Romagna, con trasferte giornaliere.

Attività principali:
– Verifiche periodiche di legge su impianti di sollevamento (carriponte, gru a bandiera, ecc.)
– Controlli e verifiche su attrezzature di sollevamento

Requisiti richiesti:

  • Disponibilità a lavorare in quota
  • Capacità di relazionarsi con i clienti in modo professionale e cordiale
  • Ottima capacità di autogestione e organizzazione del lavoro
  • Buona dimestichezza con l’uso del PC

Zona di lavoro: Rimini e trasferte giornaliere in Emilia-Romagna.

Se sei una persona precisa, autonoma e con un forte orientamento al lavoro sul campo, ti invitiamo a candidarti!


