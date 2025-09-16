Manutentore

La nostra azienda si occupa di verifiche e controlli di legge su impianti e attrezzature di sollevamento. Cerchiamo nuove risorse per il nostro team tecnico, con attività da svolgere principalmente presso i clienti in Emilia-Romagna, con trasferte giornaliere.
Attività principali:
– Verifiche periodiche di legge su impianti di sollevamento (carriponte, gru a bandiera, ecc.)
– Controlli e verifiche su attrezzature di sollevamento
Requisiti richiesti:
- Disponibilità a lavorare in quota
- Capacità di relazionarsi con i clienti in modo professionale e cordiale
- Ottima capacità di autogestione e organizzazione del lavoro
- Buona dimestichezza con l’uso del PC
Zona di lavoro: Rimini e trasferte giornaliere in Emilia-Romagna.
Se sei una persona precisa, autonoma e con un forte orientamento al lavoro sul campo, ti invitiamo a candidarti!
📨 Per rimanere sempre aggiornati su tutte le nuove offerte e opportunità, unitevi al nostro canale Telegram 👉 Offerte di Lavoro e non perdete mai un’occasione!
💼 Altre Offerte di Lavoro
Cercasi Addetti per verifiche attrezzature di sollevamento a Rimini. Requisito: disponibilità a lavorare in quota. Beneficio: esperienza sul campo.
Accoglienza clienti e supporto eventi. Requisito: esperienza nella mansione. Beneficio: crescita professionale in un ambiente dinamico.
Tecnico per installazione macchine laser, con diploma in meccanica. Beneficio: contribuire a progetti innovativi in un team internazionale.
Ruolo: Merchandise Analyst Junior. Requisito chiave: Laurea in discipline statistiche o economiche. Beneficio: Contratto diretto con RAL €23.000-€25.000.
Quality Engineer Electronics: collabora con i team per garantire standard elevati. Requisito chiave: laurea in ingegneria elettronica. Beneficio: ambiente stimolante e opportunità di crescita.