Ali Professional, società di head hunting specializzata nella ricerca e selezione di profili qualificati per il middle management, cerca un/una:
Manutentore Elettromeccanico
Per un’importante realtà industriale con impianti automatizzati, ricerchiamo una risorsa esperta da inserire nel team di manutenzione.
Attività principali:
- Eseguire interventi di manutenzione ordinaria, preventiva e straordinaria su impianti e macchinari di produzione.
- Effettuare ricerca guasti e riparazioni su componenti elettriche e meccaniche.
- Gestire l’aggiornamento della documentazione tecnica e del software gestionale di manutenzione.
- Realizzare quadri elettrici di piccola entità in supporto alle esigenze produttive.
- Gestire i ricambi, monitorando scarico materiali, approvvigionamenti e nuovi arrivi.
Requisiti richiesti:
- Diploma tecnico, preferibilmente in ambito meccanico o elettrotecnico.
- Esperienza pregressa nel ruolo di almeno 5 anni.
- Competenze solide in ambito elettrico, meccanico e idraulico.
- Conoscenza di Autocad e utilizzo di macchine utensili (gradita).
- Flessibilità e disponibilità a lavorare su ciclo continuo con reperibilità.
Offerta:
- Contratto a tempo indeterminato.
- Inquadramento e RAL commisurati all’esperienza, fino a €45.000.
- Lavoro su tre turni a ciclo continuo.
- Maggiorazioni previste da CCNL + maggiorazioni extra con accordo di secondo livello.
Se desideri entrare in un contesto strutturato, tecnologicamente avanzato e sfidante, inviaci la tua candidatura!
