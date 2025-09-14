23.1 C
Roma
domenica – 14 Settembre 2025
Lavoro

Manutentore Elettromeccanico

Da StraNotizie
Offerte di Lavoro

Ali Professional, società di head hunting specializzata nella ricerca e selezione di profili qualificati per il middle management, cerca un/una:

Manutentore Elettromeccanico

Per un’importante realtà industriale con impianti automatizzati, ricerchiamo una risorsa esperta da inserire nel team di manutenzione.

Attività principali:

  • Eseguire interventi di manutenzione ordinaria, preventiva e straordinaria su impianti e macchinari di produzione.
  • Effettuare ricerca guasti e riparazioni su componenti elettriche e meccaniche.
  • Gestire l’aggiornamento della documentazione tecnica e del software gestionale di manutenzione.
  • Realizzare quadri elettrici di piccola entità in supporto alle esigenze produttive.
  • Gestire i ricambi, monitorando scarico materiali, approvvigionamenti e nuovi arrivi.

Requisiti richiesti:

  • Diploma tecnico, preferibilmente in ambito meccanico o elettrotecnico.
  • Esperienza pregressa nel ruolo di almeno 5 anni.
  • Competenze solide in ambito elettrico, meccanico e idraulico.
  • Conoscenza di Autocad e utilizzo di macchine utensili (gradita).
  • Flessibilità e disponibilità a lavorare su ciclo continuo con reperibilità.

Offerta:

  • Contratto a tempo indeterminato.
  • Inquadramento e RAL commisurati all’esperienza, fino a €45.000.
  • Lavoro su tre turni a ciclo continuo.
  • Maggiorazioni previste da CCNL + maggiorazioni extra con accordo di secondo livello.

Se desideri entrare in un contesto strutturato, tecnologicamente avanzato e sfidante, inviaci la tua candidatura!


📨 Per rimanere sempre aggiornati su tutte le nuove offerte e opportunità, unitevi al nostro canale Telegram 👉 Offerte di Lavoro e non perdete mai un’occasione!

💼 Altre Offerte di Lavoro

Manutentore Elettromeccanico

Manutentore elettromeccanico con diploma tecnico, 5 anni di esperienza. Beneficio: contratto indeterminato e RAL fino a €45.000.

Impiegato/a Back Office Commerciale

Impiegato/a Back Office Commerciale: gestisce ordini e richieste clienti. Requisito chiave: esperienza minima nel settore. Beneficio: assunzione prospettica con RAL 25.000-28.000.

Addetto alle vendite part – time, UGG

Addetto vendite part-time per UGG; deve saper comunicare efficacemente. Offriamo sconti generosi e opportunità di sviluppo professionale.

CATEGORIA PROTETTA LEGGE 68/99 – ART.18 VEDOVI/ORFANI

Cercasi candidati categoria protetta (Legge 68/99) per ruoli in varie aree. Requisito: esperienza minima di 1 anno. Benefit: assunzione a tempo indeterminato.

RESPONSABILE AMMINISTRAZIONE E BILANCIO (RIF. PNA001)

Cerca un Responsabile Amministrazione con 2-3 anni di esperienza; offriamo crescita professionale in un ambiente dinamico e innovativo.

Articolo precedente
DOLCI SOGNI Rete Letto Singolo 80×190, Ortopedica Made in Italy
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.