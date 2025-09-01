24 C
Roma
martedì – 2 Settembre 2025
Lavoro

Manutentore Elettrico Vimercate

Da StraNotizie
Offerte di Lavoro

Per azienda cliente nel settore metalmeccanico, ETJCA S.P.A. filiale di VIMERCATE ricerca un MANUTENTORE ELETTRICO.

La figura dovrà occuparsi di:
– Manutenzione elettrica programmata dei macchinari
– Individuazione delle cause di malfunzionamenti
– Interventi di ripristino e miglioramento delle attrezzature

Requisiti:

  • Esperienza nella manutenzione elettrica
  • Diploma tecnico o qualifica nel settore elettrico
  • Capacità di diagnosi di guasti
  • Disponibilità a lavorare su turni

Benefit:

  • Opportunità di crescita professionale
  • Ambiente di lavoro stimolante
  • Contratto di lavoro a tempo indeterminato

Se sei interessato, inviaci il tuo CV!


📨 Per rimanere sempre aggiornati su tutte le nuove offerte e opportunità, unitevi al nostro canale Telegram 👉 Offerte di Lavoro e non perdete mai un’occasione!

💼 Altre Offerte di Lavoro

Manutentore Elettrico Vimercate

Manutentore elettrico per manutenzione programmata e risoluzione guasti. Requisito chiave: esperienza nel settore. Beneficio: ambiente dinamico e innovativo.

<p><strong>Back Office Commerciale Estero – Verona</strong></p>

Back Office Commerciale Estero: gestisce relazioni con clienti e fornitori. Requisito chiave: conoscenza lingue straniere. Beneficio: ambiente strutturato e collaborativo.

Administrative Specialist – Accademia Aldo Galli

Amministratore specialista per supporto operativo e gestione pratiche; requisito chiave: esperienza amministrativa; beneficio: ambiente creativo stimolante.

Farmacista Firenze

Cercasi Farmacisti Collaboratori a Firenze: esperienza non necessaria, ma passione per la salute. Crescita professionale garantita.

PPA Origination Manager – Londra

Ruolo strategico nelle energie rinnovabili, richiede esperienza in contratti e finanza di progetti; beneficerai di un impatto diretto su progetti sostenibili.

Articolo precedente
Difendersi dalle Ostilità Russee: Parla Manfred Weber
Articolo successivo
Israele minaccia arresti per la Global Sumud Flotilla
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.