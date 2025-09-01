Manutentore Elettrico Vimercate

La figura dovrà occuparsi di:
– Manutenzione elettrica programmata dei macchinari
– Individuazione delle cause di malfunzionamenti
– Interventi di ripristino e miglioramento delle attrezzature
Requisiti:
- Esperienza nella manutenzione elettrica
- Diploma tecnico o qualifica nel settore elettrico
- Capacità di diagnosi di guasti
- Disponibilità a lavorare su turni
Benefit:
- Opportunità di crescita professionale
- Ambiente di lavoro stimolante
- Contratto di lavoro a tempo indeterminato
Se sei interessato, inviaci il tuo CV!
