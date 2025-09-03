Manutentore Elettrico Vimercate

La figura, inserita nel team di manutenzione, si occuperà di:
– Manutenzione elettrica programmata dei macchinari
– Individuazione delle cause di malfunzionamenti
Requisiti:
- Esperienza pregressa nella manutenzione elettrica
- Conoscenza dei dispositivi elettronici e sistemi elettrici
- Capacità di problem solving
Benefit:
- Contratto di lavoro stabile
- Formazione continua
- Ambiente di lavoro dinamico
Se sei interessato, inviaci il tuo CV!
