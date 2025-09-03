Manutentore Elettrico Vimercate

23.5 C
Per azienda cliente nel settore metalmeccanico, ETJCA S.P.A. filiale di VIMERCATE cerca un Manutentore Elettrico.

La figura, inserita nel team di manutenzione, si occuperà di:
– Manutenzione elettrica programmata dei macchinari
– Individuazione delle cause di malfunzionamenti

Requisiti:

  • Esperienza pregressa nella manutenzione elettrica
  • Conoscenza dei dispositivi elettronici e sistemi elettrici
  • Capacità di problem solving

Benefit:

  • Contratto di lavoro stabile
  • Formazione continua
  • Ambiente di lavoro dinamico

Se sei interessato, inviaci il tuo CV!


