Manuela Moreno: Dal TG2 Post al Nuovo Format di Rai3

Manuela Moreno, volto di punta del Tg2 e conduttrice di “Tg2 Post” fino a pochi giorni fa, annuncia un cambio significativo nella sua carriera. Dopo anni di attività nel noto telegiornale, la Moreno decide di lasciare il passato alle spalle, intraprendendo una nuova avventura televisiva. Questo passaggio rappresenta una tappa importante per la giornalista, che è pronta ad affrontare nuove sfide nel panorama dei media. L’annuncio è accompagnato da inviti a seguire il suo percorso su diverse piattaforme, tra cui YouTube, Apple Podcasts, Spotify e Amazon Music, sottolineando l’importanza di rimanere in contatto con i suoi fan e il pubblico. La transizione di Manuela Moreno si inserisce in un contesto di rinnovamento e cambiamento, non solo per lei ma anche per la programmazione televisiva in generale. Il tutto è sostenuto da musiche in licenza, mentre nel background si evidenziano i contributi e le collaborazioni con diversi servizi di informazione, come Adnkronos. La nuova fase della sua carriera è dunque aperta e gli sviluppi futuri sono attesi con interesse.