Manuela Ferrera de L’Isola dei Famosi ha le protesi ai glutei? Il rumor – esploso durante la sua permanenza in Honduras – è stato confermato dall’ex fidanzato Biagio D’Anelli a Pomeriggio 5.

“Protesi al gluteo? Sì è vero, ma quando era fidanzata con me non l’aveva, devo essere sincero. Ma ora è palese, si nota, l’ho notato anche ieri sera. Lei non mangia molto e dimagrendo in questi tre giorni, si vede, lo hanno visto tutti”.