Il falò di confronto tra Manuela Carriero e Stefano Sirena è stato tra i più movimentati di sempre. La ragazza dopo le continue provocazioni del suo ex è sbottata e gli ha rifilato uno schiaffo. Molti spettatori di Temptation Island non hanno gradito la scena e sui social hanno criticato Manuela.

“Si parla giustamente di violenza sulle donne, ma quello che è successo non è meno grave”. “Alzare le mani è schifoso, anche se a farlo è una ragazza”. “Da donna sono schifata per questa aggressione”.

Altri invece hanno giustificato lo schiaffone: “Le cattiverie dette da lui sono meno pesanti di uno schiaffo”, “Comunque la violenza è sbagliata sempre e va condannata sempre. Va però detto che una pizza non fa più male di un ‘Che stupida’ ripetuto fino allo sfinimento“.

Le prime parole di Manuela Carriero.

Ieri sera l’ex protagonista di Temptation Island ha rotto il silenzio ed ha parlato della sfuriata e dello schiaffo dato al falò di confronto: “Mi dispiace tanto per il tanto criticato schiaffo. Cosa che ovviamente a casa non è mai successa. Non sono una persona violenta. Ma a tutto c’è un limite. Fra l’altro mi sono fatta anche male io. – ha continuato Manuela Carriero – La violenza psicologica è peggiore. Quella è la cosa più brutta che tante volte non viene neanche riconosciuta“.

La violenza psicologica è tremenda e spesso le persone la sottovalutano, è verissimo, ma resta il fatto che non si risponde alzando le mani (nemmeno se sei una donna).

A parte inverse, cioè Stefano tira uno schiaffo a Manuela, sarebbe successo un devasto eh#TemptationIsland — Manu :/ (@_bhoo__) July 28, 2021

Per concludere, non si deve passare il messaggio errato che se una donna molla uno schiaffo ha ragione mentre se lo fa un uomo è un criminale.

La Violenza è sempre violenza e uno schiaffo è sempre uno schiaffo. #TemptationIsland — Simona (@SimRadar) July 28, 2021