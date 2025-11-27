Manuela Carriero racconta il suo drammatico passato

Manuela Carriero, nota per aver partecipato a Temptation Island e poi a Uomini e Donne come tronista, si lascia andare a una confessione che ha lasciato i suoi fan sconvolti. Dopo un percorso non facile nel dating show di Maria De Filippi, Manuela sembra aver ritrovato la felicità con Francesco Chiofalo, anche lui un ex volto di Temptation Island.

Manuela ha continuato a tenere il pubblico informato su ciò che accade nella sua vita e questa volta si ritrova a parlare, su Instagram, del passato, precisamente di una spiacevole e drammatica situazione che ha dovuto affrontare. Lei stessa precisa che si tratta di “un’esperienza traumatica” vissuta in passato, che le ha lasciato un profondo malessere.

Manuela racconta di essere stata sequestrata e abusata da qualcuno che conosceva molto bene, con violenza sessuale, fisica e minacce di morte con una pistola. I suoi fan non conoscevano questa drammatica fase della sua vita. Nonostante tutto, Manuela ci tiene a precisare di sentirsi oggi una “miracolata”, sebbene quanto accaduto le abbia lasciato dei profondi traumi e dei problemi legati al suo rapporto con gli uomini.

Manuela spiega di non aver rivelato nulla prima di ora sui social network al riguardo perché si tratta di una storia “molto lunga e delicata”. Inoltre, sa già che si ritroverebbe di fronte non solo all’affetto dei fan, ma anche alle cattiverie degli hater. Nel frattempo, Manuela si mostra felice a fianco di Francesco Chiofalo, che ha iniziato a frequentare nell’autunno scorso, quando entrambi erano single. Tutto è iniziato da un’amicizia e poi si è trasformato in un grande amore, che ora li tiene uniti.