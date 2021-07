Delle coppie di Temptation Island ancora nel reality non sappiamo praticamente nulla. Raffaella Mennoia ha spiegato che fino alla messa in onda dell’ultima puntata del reality mariano, i fidanzati non possono farsi vedere insieme in pubblico. Eppure è arrivata una segnalazione su Manuela Carriero e Stefano Sirena.

“Il regolamento che le coppie firmano dice che non possono farsi vedere insieme fino alla messa in onda dell’ultima puntata. – ha dichiarato la Mennoia – Stesso discorso se dovessero avere intrapreso una storia con uno dei single. Sono blindatissimi”.

Deianira Marzano ha fatto sapere che un suo follower avrebbe avvistato la coppia in spiaggia: “Forse sono tornati insieme, ecco cosa mi ha scritto un mio follower ‘Li hanno visti al mare. […] Si Deia. Ho chiesto al mio amico e sono ritornati insieme. Adesso faranno gli influencer‘”.

In maniera del tutto inaspettata Manuela ha un crollo emotivo e trova conforto nelle braccia del single Luciano! #TemptationIsland pic.twitter.com/rqyCka1bO5 — Temptation Island (@TemptationITA) July 12, 2021

Anche per Manuela è tempo di pinnettu e dopo aver sentito le parole di Stefano si sfoga con le altre fidanzate… #TemptationIsland pic.twitter.com/tzqTyJalMv — Temptation Island (@TemptationITA) July 12, 2021

Il percorso di Manuela e Stefano fino ad oggi… Come proseguirà il loro viaggio nei sentimenti? Vi aspettiamo QUESTA SERA su Canale 5 con la terza puntata di #TemptationIsland 🔥 pic.twitter.com/IRQDTmw5vn — Temptation Island (@TemptationITA) July 12, 2021

Anche Blasting News riporta l’indiscrezione secondo la quale i due protagonisti di Temptation avrebbero passato un pomeriggio insieme.

“Sembrerebbe, infatti, che Manuela Carriero e Stefano Sirena siano stati beccati insieme da un fan di Temptation Island, al termine delle registrazioni del programma di Canale 5. “L’altro giorno erano al mare insieme. Si chiama Lido 128 a Brindisi”, fa sapere la persona che ha riportato tale segnalazione, fornendo così dei dettagli minuziosi circa il luogo in cui sarebbe stata avvistata la coppia protagonista del reality show Mediaset”.

Ovviamente si tratta di un rumor, anche perché Raffaella Mennoia è stata chiara sul regolamento che i partecipanti di Temptation Island sottoscrivono.