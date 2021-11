Manuela Arcuri, dopo tanti no rifilati al Grande Fratello Vip, ora è pronta a dire sì.

Il figlio Mattia ora ha infatti 7 anni e sarebbe in grado di capire la lontananza della mamma a causa di un impegno lavorativo, mentre prima era troppo piccolo. Fra le pagine del settimanale Chi l’attrice ha dichiarato:

“Tra il Grande Fratello Vip e L’Isola dei Famosi sceglierei il primo. L’Isola non ce la farei fisicamente: avrei grosse difficoltà a vivere per terra senza il mio cuscino, la mia coperta, massacrata dalle zanzare. La Casa ha i suoi pro e contro, ma è un programma che potrei affrontare. Me lo hanno chiesto tante volte […] in passato ho partecipato a Ballando con le Stelle, ma è più un talent”.