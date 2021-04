Dopo un periodo di assenza dal piccolo schermo Manuela Arcuri è tornata in tv per parlare del coming out di Gabriel Garko e anche dell’Aresgate. Qualcuno si è chiesto se vedremo mai l’attrice de L’Onore e il Rispetto al GF Vip o L’Isola dei Famosi e lei questa settimana su TV Mia ha risposto in modo molto chiaro. La protagonista di Pupetta ha dichiarato che non parteciperà mai ad un reality show.

“In un reality, sia chiaro, anche se me lo hanno chiesto non mi vedrete mai. […] Ho realizzato altri progetti, ad esempio ho lavorato ad un docufilm I luoghi della speranza, in onda su Amazon Prime. È il mio primo ruolo di spessore e mi ha fatto crescere, è stato doloroso e mi ha fatto piangere. È stato un ritorno sul set di grande impatto”.

E pensare che nel 2018 per il GF Vip 3 circolavano insistenti voci sull’entrata di Manuela Arcuri e il fratello Sergio nella casa di Cinecittà.

“Manuela Arcuri che avrebbe accettato dopo un iniziale rifiuto (motivato dal fatto che dentro la Casa avrebbe sentito troppo la mancanza del figlio Mattia di 5 anni). L’attrice però avrebbe cambiato idea e posto una condizione: gareggiare nel reality insieme con il fratello maggiore Sergio, anche lui attore. La decisione ora spetta agli autori del programma che però difficilmente si lasceranno sfuggire una concorrente che pare perfetta per il reality”.

Evidentemente per dire “mai”, significa che Manuelona ha le disponibilità giuste e non ha bisogno di ricchi cachet. In ogni caso a parte fiction e docufilm, io ricorderò sempre l’Arcuri per questo capolavoro…

Momento Manuela Arcuri a #noneladurso su Mark Caltagirone.

Manuela Arcuri sul coming out di Gabriel Garko.

“È mancato tra di noi questo rapporto di sincerità”

Manuela Arcuri racconta la storia con Gabriel Garko, dopo il coming out dell'attore e la rivelazione delle ex relazioni finte #noneladurso