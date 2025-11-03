18.9 C
Roma
lunedì – 3 Novembre 2025
Gossip

Manuela Arcuri e la crisi con Giovanni: verità o gossip?

Da stranotizie
Manuela Arcuri e la crisi con Giovanni: verità o gossip?

Manuela Arcuri ha scelto di condividere un momento difficile tramite una storia su Instagram, attirando l’attenzione dei suoi follower. Con un trucco che mette in risalto i suoi occhi e i capelli raccolti, l’attrice ha espresso di vivere un periodo «non facile», generando speculazioni su una possibile separazione dal marito, Giovanni Di Gianfrancesco.

Recentemente, Manuela ha presentato il suo nuovo cucciolo, Balù, un barboncino color miele, descrivendolo come una «cosa bella» in questo momento complicato. Ha anche affermato di considerarsi forte e di avere fiducia che la situazione migliorerà, sostenuta dall’affetto dei suoi fan.

Le voci di crisi tra Arcuri e Di Gianfrancesco si intensificano, con indiscrezioni di un presunto tradimento da parte di lui. In un post sui social, l’attrice ha scritto: «E poi arriva il giorno in cui capisci che certe persone non meritano più niente. Perché potresti donare loro anche tutto il cuore, ma continuerebbero solo a deluderti». Anche il settimanale “Oggi” ha suggerito l’idea del divorzio, interpretando alcune frasi del suo profilo Instagram, come: «Chi ti ama veramente, non ti usa, non ti ferisce, non ti tradisce», condivisa il 4 settembre. Queste parole lasciano pochi dubbi sulla situazione attuale della coppia.

✨ I prodotti più amati e venduti su TikTok Shop!

Scopri la selezione dei gadget e delle tecnologie più richieste e apprezzate. Visita il profilo per trovare le novità e i prodotti più popolari.

Articolo precedente
Proteste e Rimonti: la Drammatica Ultima Giornata della Kings Cup
Articolo successivo
Riscopri i Classici: Guendalina Middei in Teatro
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.