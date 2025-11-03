Manuela Arcuri e la crisi con Giovanni: verità o gossip?

Manuela Arcuri ha scelto di condividere un momento difficile tramite una storia su Instagram, attirando l’attenzione dei suoi follower. Con un trucco che mette in risalto i suoi occhi e i capelli raccolti, l’attrice ha espresso di vivere un periodo «non facile», generando speculazioni su una possibile separazione dal marito, Giovanni Di Gianfrancesco.

Recentemente, Manuela ha presentato il suo nuovo cucciolo, Balù, un barboncino color miele, descrivendolo come una «cosa bella» in questo momento complicato. Ha anche affermato di considerarsi forte e di avere fiducia che la situazione migliorerà, sostenuta dall’affetto dei suoi fan.

Le voci di crisi tra Arcuri e Di Gianfrancesco si intensificano, con indiscrezioni di un presunto tradimento da parte di lui. In un post sui social, l’attrice ha scritto: «E poi arriva il giorno in cui capisci che certe persone non meritano più niente. Perché potresti donare loro anche tutto il cuore, ma continuerebbero solo a deluderti». Anche il settimanale “Oggi” ha suggerito l’idea del divorzio, interpretando alcune frasi del suo profilo Instagram, come: «Chi ti ama veramente, non ti usa, non ti ferisce, non ti tradisce», condivisa il 4 settembre. Queste parole lasciano pochi dubbi sulla situazione attuale della coppia.