Manuela Arcuri annuncia la rottura del matrimonio italiano

Manuela Arcuri ha ufficialmente confermato la fine del suo matrimonio con Giovanni Di Gianfrancesco. Recentemente, il magazine Oggi aveva anticipato la crisi della coppia, ma i diretti interessati non avevano fornito alcuna dichiarazione. Sabato, l’attrice ha deciso di rompere il silenzio tramite una storia su Instagram, ringraziando i numerosi sostenitori che le hanno scritto in questo periodo difficile.

Nella sua comunicazione, Manuela ha espresso gratitudine per il supporto ricevuto, evidenziando che sta vivendo un momento complicato a livello sentimentale. Anche se ha evitato di menzionare Giovanni, le sue parole hanno confermato indirettamente la rottura. I due si erano sposati dopo dodici anni di convivenza, ma sembra che la fine del matrimonio sia stata influenzata da tradimenti da parte dell’imprenditore.

La 48enne ha anche condiviso un momento di sollievo con un cucciolo di tre mesi e mezzo, Palù, che sta portando gioia nella sua vita. Arcuri ha sottolineato che, nonostante le difficoltà, ci sono ancora aspetti positivi da raccontare.

Le voci sulla rottura si intensificano, con fonti che affermano che la separazione sia stata decisamente traumatica e che potrebbero esserci anche aspetti legali in corso. Già a ottobre, Manuela aveva lanciato un messaggio evocativo sui social su cosa significhi amare veramente, che molti hanno interpretato come un riferimento alla sua relazione.

Infine, la sua ultima apparizione a Verissimo, dove parlava di un futuro sereno e della possibilità di adottare un figlio, rende ancora più sorprendente la rapidità con cui si è manifestata questa crisi. Attualmente non sono noti i dettagli sulle cause della rottura.