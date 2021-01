Il papà più bello d’Italia del 2021 ha 34 anni, è di Milano ed è omosessuale. A vincere la fascia del concorso organizzato da StarsPeopleNews è stato Manuel Zardetto, noto a molti per il suo seguito sui social. Manuel è nato ad Asuncion in Paraguay, ma è cresciuto in Italia dopo essere stato adottato e adesso vive a Milano dove lavora nell’ambiente della comunicazione. Qualche anno fa Zardetto e una sua cara amica hanno deciso di avere un figlio e tramite inseminazione artificiale è nata Mia, che adesso va già in prima elementare.

In un’intervista rilasciata a Flavio Iacones, Manuel Zardetto ha detto di aver condiviso la sua storia di papà gay, anche per contribuire alla sensibilizzazione sull’omogenitorialità.

“Non ho la presunzione di insegnare “la vita” a nessuno. Quello che però vorrei è far capire che non è più il momento di permettere a congetture retrograde di impedire a noi stessi, ed agli altri, di vivere in serenità la propria vita. Sono tanti i genitori omosessuali in Italia, ma la maggior parte si nasconde per paura di esporre se stessi e i propri cari al giudizio della società. Serviva qualcuno che dicesse “hey, ciao, sono gay e sono papà e, guarda un pò, mia figlia sta benone ed cresce sana e serena”? Bene, se questo può essere un primo step per cambiare il percepito in merito a questo argomento, sarò felice di aver condiviso la mia storia con chi ha voglia di ascoltarla”.

Manuel Zardetto racconta la vittoria come Papà più Bello d’Italia a Il Corriere.

“Il concorso – racconta Manuel Zardetto a Il Corriere – era organizzato dal portale Starpeoplenews.it e, vista l’emergenza Covid, si è svolto interamente attraverso i social. Ho vinto la fascia – spiega – dopo aver ottenuto diverse migliaia di voti. È questo ciò di cui vado particolarmente orgoglioso: chi mi ha concesso la propria preferenza, l’ha fatto con la consapevolezza che sono un papà omosessuale. La madre è una mia carissima amica, ed è single. Entrambi avevamo desiderio di diventare genitori e così è maturata l’idea di mettere al mondo un figlio, attraverso inseminazione artificiale. Nostra figlia cresce serena, trascorrendo alcuni giorni con la sua mamma single e altri con una coppia gay. Vista da fuori, può sembrare una situazione strana, ma per lei è la normalità. Mia figlia è molto intelligente, si prepara a diventare una donna libera da pregiudizi nei confronti delle persone che incontra. Nessuno può più ignorare il fatto che in Italia ci sono tantissimi genitori gay. La verità, è che emozioni così importanti come quelle che si provano diventando genitori, non andrebbero mai negate soltanto sulla base dell’orientamento sessuale”.

Fonte: StarsPeopleNews e Il Corriere.