Manuel Zardetto, vincitore del concorso Il Papà Più Bello d’Italia, potrebbe essere uno dei nuovi vipponi del Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini, parola di Riccardo Signoretti. Un nome che ai più non dirà niente ma che è abbastanza noto fra la comunità LGBT+ dato che il bel paparino è un felice padre gay ed abita a Milano.

Manuel, oltre ad aver vinto un titolo nazionale, è finito al centro del gossip anche per essere stato un ex fiamma di Tommaso Zorzi. Intervistato dal sottoscritto in tempi non sospetti, ha parlato così della sua storia con Tommaso:

“La cosa che in assoluto mi è sempre piaciuta di Tommaso è la sua capacità di farmi ridere fino alle lacrime. Anche adesso, che siamo amici, con lui ho sempre un dialogo molto vivace e ironico, sa sempre come mettermi di buon umore. Un possibile ritorno di fiamma? Mah…non saprei, viviamo vicini di casa, le occasioni di incontrarci non mancheranno, ma mai dire mai”.

E ancora:

“Avrei preferito vincesse Dayane, penso si sia messo davvero tanto in gioco e sarebbe stata una vittoria meno scontata tuttavia è innegabile che Tommaso abbia dato tantissimo a questa edizione del reality quindi vittoria sicuramente meritata”.

Manuel è tutt’ora single ed alla ricerca del grande amore: che abbia la possibilità di trovarlo all’interno della casa del Grande Fratello Vip? Nel dubbio, citofonare Alex Di Giorgio.

Manuel Zardetto il ‘Papà Più Bello d’Italia’ è l’ex di Tommaso Zorzi e commenta la sua vittoria al GF Vip https://t.co/kZGROiPUf5 #GFVip #TZVip — BICCY.IT (@BITCHYFit) March 3, 2021

Manuel Zardetto, le precedenti apparizioni televisive prima del Grande Fratello Vip