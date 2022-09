Manuel Vallicella, l’amico svela il motivo per cui si è tolto la vita

Manuel Vallicella è morto e l’amico che ne ha dato l’annuncio oggi è stato contattato da FanPage.

“Ho saputo della morte di Manuel ieri sera. Si è tolto la vita per i motivi che tutti conosciamo. Era vittima di depressione da quando, tre anni fa, era morta sua madre. Non gli eravamo stati vicini anche perché non si era confidato con nessuno. Non era il tipo di persona che esterna i suoi problemi, teneva tutto dentro. Lo avevo chiamato per invitarlo a giocare a calcetto ma aveva rifiutato l’invito. Diceva che a 35 anni non era più in grado di giocare a calcio”.

Sarebbe quindi stata una depressione mal curata la causa che avrebbe portato Manuel Vallicella a togliersi la vita. Nessun problema di dipendenza, nessun problema economico, nessuna delusione amorosa: “Non aveva problemi particolari, nemmeno di lavoro o di salute. Non si drogava ed era sano come un pesce. Non ho parole“.

L’amico ha poi aggiunto che Manuel Vallicella si è tolto la vita nel suo studio dove faceva tatuaggi.