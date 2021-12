Manuel Bortuzzo ha nominato (per la seconda puntata consecutiva) Lulù Selassié al Grande Fratello Vip. Se la scorsa puntata lo ha fatto nel segreto del confessionale, questa volta la sua nomination è stata pubblica ed ha ferito molto la principessa.

“Io nomino Lulù perché è l’unica persona che in questi giorni mi ha fatto stare male“, ha dichiarato il nuotatore. A domanda diretta di Alfonso Signorini: “Lulù te l’aspettavi la nomination di Manuel?“, la Selassié si è messa a piangere.

“No, non me l’aspettavo perché io contro di lui non ho nulla. Mi viene da piangere a dirlo però purtroppo non riesco a fermarmi. Io nonostante abbia sofferto in determinate situazioni non ho mai smesso di volergli bene e non ho mai avuto una rabbia verso di lui, quindi non mi sarei mai aspettato che mi nominasse, sono sincera”.