Manuel Maura su Francesca Sorrentino: “Ho pensato di corteggiarla, cosa ne penso del suo trono”

Francesca Sorrentina e Manuel Maura sono approdati a Temptation Island nel 2023 dopo una relazione di due anni e mezzo caratterizzata da numerosi alti e bassi. Manuel ha lasciato Francesca cinque volte, ritornando sempre, ma durante le pause ha frequentato altre donne. Queste verità sono emerse nel primo pinnettu in diretta TV, con Manuel che ha confessato di non poter continuare a lasciarla e riprenderla all’infinito. Nonostante la loro separazione durante il programma, i due sono tornati insieme, continuando il loro tira e molla in una relazione disfunzionale.

Manuel ha rivelato di non aver sentito Francesca dopo la loro rottura nel giugno precedente, notando che lei era ancora scottata dalla fine della loro storia. Ha descritto Francesca come una persona solare e divertente, ma con un carattere forte e talvolta rompiscatole. Inoltre, ha ammesso di aver pensato di scendere a corteggiarla, ritenendo che i suoi corteggiatori non fossero all’altezza e che lui avesse momenti di debolezza nel voler tornare a contattarla. Tuttavia, ha deciso di lasciarla vivere il suo percorso senza di lui, non volendo rovinarle l’esperienza.

Manuel ha mantenuto un atteggiamento vago sul futuro, affermando che è difficile prevedere cosa potrà succedere. Ha lasciato intendere che potrebbe esserci ancora un legame, ma ha anche sottolineato di non volerla contattare dopo la sua partecipazione a Uomini e Donne.