Manuel Mastrapasqua: l’ultimo video prima della tragica rapina a Rozzano

Un nuovo sviluppo nel caso di omicidio di Manuel Mastrapasqua, avvenuto a Rozzano, ha destato attenzione. Secondo il suo assassino, Daniele Rezza, il 31enne sarebbe stato ucciso per un paio di cuffie wireless che indossava al momento dell’aggressione. Un video di sorveglianza, recentemente diffuso, mostra Mastrapasqua mentre esce dal supermercato dove lavorava, con le cuffie già indossate.

Nella notte dell’11 ottobre, Rezza, un ragazzo di 19 anni, ha confessato di aver avvicinato Mastrapasqua per rapinarlo. Il suo obiettivo principale erano proprio le cuffie, che intendeva rivendere. Rezza si è poi consegnato alle autorità, fornendo dettagli sull’aggressione. Ha dichiarato di aver colpito Mastrapasqua con una lama, ma al momento dell’interrogatorio, l’arma non era stata rinvenuta; il ragazzo ha indicato di averla gettata via.

L’autopsia ha rivelato che la morte di Mastrapasqua è stata causata da un’emorragia letale, dovuta al colpo che ha reciso un importante vaso sanguigno tra cuore e polmone. Restano ancora dei dubbi sui segni sul volto della vittima, che potrebbero essere stati causati da una colluttazione o da una caduta dopo essere stato colpito.

Il ruolo dei genitori di Rezza ha suscitato polemiche. Nonostante non siano indagati, sono sotto osservazione. La questione ha attirato l’attenzione dei media, rendendo l’intera vicenda ancora più complessa. Dopo l’interrogatorio, è stata confermata la detenzione di Rezza, che rimane in carcere mentre proseguono le indagini.

Il caso di Manuel Mastrapasqua ha riaperto un dibattito sulla sicurezza in strada e sulla violenza giovanile, evidenziando come un tragico evento possa scaturire da ulteriori motivazioni sociali e psicologiche. La comunità di Rozzano è colpita da questo omicidio, un atto violento scaturito da un furto apparentemente insignificante, che ha portato alla perdita di una vita giovane e promettente. Le indagini continueranno per chiarire ogni aspetto del caso e per garantire che fatti del genere non si ripetano in futuro.