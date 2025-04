Manuel: “Ho lasciato Lulù ad aprile 2023”, Clarissa pubblica alcuni video per smentirlo

La sentenza del gup di Roma ha condannato Lulù Selassié a 1 anno e 8 mesi, con pena sospesa, per stalking nei confronti di Manuel Bortuzzo, presentatore e nuotatore paralimpico. In un’intervista, Bortuzzo ha descritto la sua relazione con Lulù come “normalissima”, evidenziando che la decisione di interrompere il rapporto è derivata da comportamenti difformi rispetto al suo modo di vivere. Nonostante non ritenesse che Lulù potesse fargli del male, ha spiegato che la denuncia era per tutelare la sua libertà e serenità.

Dopo la rottura, Bortuzzo ha vissuto una situazione difficile con continui contatti da parte di Lulù, che lo seguiva fisicamente, portandolo a spiegare ripetutamente il motivo della separazione. Ha anche raccontato di atti di verbale aggressione da parte di Lulù, tra cui frasi minatorie. Ha affermato che non provava paura per minacce specifiche, ma piuttosto ansia per implicazioni psicologiche, riconoscendo che ciò poteva essere considerata una forma di violenza.

Rispondendo alla questione dello schiaffo ricevuto, Bortuzzo ha chiarito che, nonostante la sua disabilità, era in grado di difendersi e che l’episodio ha evidenziato come la situazione stesse degenerando. La reazione delle sorelle di Lulù, Clarissa e Jessica, è stata di contestare pubblicamente le affermazioni sulla ricerca di notorietà di Lulù, essendo convinte che il silenzio e il dolore subiti non fossero il comportamento di chi cerca fama. Le due sorelle hanno condiviso sui social foto con Bortuzzo, nonostante le tempistiche della rottura dichiarate dal nuotatore.