Manuel Bortuzzo oggi pomeriggio al Grande Fratello Vip ha fatto un massaggio al collo a Sophie Codegoni e questo avrebbe parecchio indispettito Lulù Selassié.

Fermate il gioco, ma lulu veramente si è incazzata con Manuel per un massaggio al collo di Sophie?! Cioè un bacettino e questa pensa di essere già sua moglie? #gfvip — Pandora 🏺 (@pardonmypandora) September 25, 2021

Ho visto il video e Lulù e gelosa marcia😨🤣🤣🤣🤣🤣questa gli stacca la testa a Sophie e poi nasconde il corpo nell’ armadio🤣🤣😨🤣 #gfvip — Maurizio (@Maurizi81919065) September 25, 2021

Lulù gelosa di Manuel, ma a Sophie nega

La dinamica è molto chiara: Lulù Selassié si è tanto attaccata a Manuel Bortuzzo ed oggi ha scambiato una coccola fatta a Sophie Codegoni come qualcosa che va un po’ oltre l’amicizia. Quando però l’ex tronista le ha espressamente chiesto se avesse avuto dei problemi alla vista del massaggio, la Principessa ha mentito sapendo di mentire: “No, no“.

Il nuotatore e la principessa hanno poi avuto un confronto in bagno dove lei gli ha fatto una scenata di gelosia. Purtroppo però di questa scena esistono solo le immagini senza audio perché i due in quel momento non stavano indossando i microfoni.

Ieri sera Manuel, all’insaputa di Lulù, l’ha pure “friendzonata”. Che la neo-coppia abbia avuto una battuta d’arresto dopo la puntata di ieri sera?