Manuel e Lulù sono sempre più vicini al Grande Fratello Vip e dopo una settimana passati a coccolarsi, questa mattina i due – dopo una serie di baci sul collo – si sono nascosti sotto le coperte. Che sia scattato il limone? Sul web ne sono sicuri, anche se dal video – disponibile sul sito ufficiale – non si capisce granché.

“Un buongiorno pieno di affettuose attenzioni questa mattina nella Casa del Grande Fratello” – si legge sul sito del Grande Fratello – “Le luci si accendono e vediamo sbucare fuori dalle coperte un Manuel ed un Lucrezia in preda ancora a farsi coccole e scambiarsi effusioni. Il ragazzo, ancora un po’ addormentato, sembra quasi non voler far alzare la giovane principessa dal letto e restare ancora un po’ sotto le calde coperte, sperando quasi che questo momento non finisca. Tentando ancora di alzarsi, preferiscono continuare a farsi i grattini ed a guardarsi in modo tenero. Sapevamo che stava nascendo un affetto particolare tra i due VIP, ma non li avevamo ancora mai visti dormire insieme né tantomeno trovarli così la mattina dopo”.