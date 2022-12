Manuel Dosio ha fatto coming out? Il post incriminato

Manuel Dosio, fratello del più celebre Denis, ha fatto coming out? Questo è quello che abbiamo capito dal suo ultimo post su 0nlyFans dove ha scritto “Niente più lucchetti. Mi piace divertirmi sia con maschi che con femmine“, pubblicando poi un video con la sua ex fidanzata.



Un post che molti hanno etichettato come “coming out” ma che potrebbe voler dire tutto e niente. Da mesi, infatti, Manuel Dosio pubblica sui suoi canali video con altri ragazzi in cui si diverte a “giocare al dottore”. Un gay for pay, per citare un linguaggio da millennials.

Manuel Dosio: “Non sono gay ma..”

Qualche mese fa fra le pagine di Novella 2000 ha dichiarato di “non essere gay” ma di non essersi nemmeno troppo forzato a girare contenuti con altri ragazzi.

“Ho deciso di diventare creator di 0nlyfans perché adoro dare piacere alle persone. Sono in tanti che mi contattano e che si abbonano alla mia pagina. Questo non può che farmi piacere. È interessante pensare che ci sia qualcuno disposto a pagare per vedere la tua nudità. Non sono omosessuale, ma non sono nemmeno forzato quando giro delle scene h0t. Lo faccio con estrema naturalezza. Ho un bellissimo rapporto con i miei follower, si crea una sinergia pazzesca”.

Manuel non è l’unico etero (fino a prova contraria) a girare video con altri ragazzi. Anche suo fratello Denis si è spinto con il creator Reno Gold.