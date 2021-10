Manuel Dosio è pronto a conquistare un posto in tv ed oscurare suo fratello minore, Denis Dosio.

Se Denis ha debuttato in televisione partendo da Pomeriggio 5 e finendo al Grande Fratello Vip (dove è durato quanto un gatto in tangenziale) suo fratello Manuel Dosio ha optato per MTV ed il reality show Ex On The Beach Italia, giunto quest’anno alla sua terza edizione.

Manuel, infatti, sarà un single del programma e vivrà in una villa di lusso ad Isla Barù, in Colombia, pronto ad accogliere le sue ex fidanzate. Insieme a lui ci saranno anche Donato Russillo (visto a Uomini e Donne), Federico Alpone, Luana Cerbino, Khady Gueye, Giampaolo Calvaresi, Cecilia, Federico e Syria.

E se Manuel Dosio lo conosciamo già (qua per vedere le sue foto di OnlyFans) ecco anche rispettivamente Donato e Federico, due ragazzi che meritano molto:

Manuel Dosio ad Ex On The Beach, il cast dei single della terza edizione

– Cecilia (“Scrive e arrangia con la chitarra canzoni per sfottere i suoi ex, rei di non averla compresa o soddisfatta a letto”); – Donato (“Bello, scafato, corteggiatore seriale, ha vissuto quattro anni in Canada”); – Federico (“Federico è un ragazzo che si piace ed è molto sicuro di sé. Di recente ha scoperto il mondo di TikTok che gli ha dato un piccolo seguito sul social”); – Giampaolo (“È un influencer, trainer e atleta e da anni si cimenta nel diffondere la passione per lo sport e lo fa tramite i social”); – Khady (“Lavorando come ragazza immagine nei locali è abituata a ricevere moltissime attenzioni, ma non è certo facile conquistarla”); – Luana (“Soprannominata La Micia, si fa chiamare così perché è una grande amante dei gatti e sente di possedere lei stessa un’indole un po’ felina”); – Manuel (“È un giovane ballerino e spogliarellista che ama il suo lavoro e lo racconta senza prendersi troppo sul serio”); – Syria (“Sa di essere bella e ambiziosa e non si accontenta di chiunque”).

La prima puntata ci sarà domani, 13 ottobre, su MTV.