Manuel Bortuzzo tempo fa è stato intervistato da Il Gazzettino dove ha svelato chi è la sua nuova fidanzata: “Ho conosciuto una persona speciale, si chiama Federica Pizzi, è la figlia della compagna del mio dentista“.

Il nuotatore, che dallo scorso 3 febbraio 2019 è costretto a vivere sulla sedia a rotelle in seguito al colpo di pistola che ha preso in seguito ad uno scambio di persona, ora punta al Grande Fratello Vip.

“Mi piacerebbe partecipare al Grande Fratello Vip, ne parlavo a pranzo un giorno con mio padre e l’ho buttata lì. Poi però riflettendoci non credo sia una proposta così peregrina. La forza del GF sta nel proporre i personaggi nella propria quotidianità. Questo implica pregi e difetti, limiti e risorse. Lancio la provocazione, vediamo se qualcuno la raccoglierà”.

Manuel Bortuzzo, l’incidente

Era il 3 febbraio 2019 quando Daniel Bazzano e Lorenzo Marinelli hanno sparato alla schiena di Manuel Bortuzzo mentre era ad un ATM a prelevare. Il nuotatore, che all’epoca aveva 20 anni, è crollato al suolo in una pozza di sangue ed oggi è vivo per miracolo, come confessato da lui stesso a Che Tempo Che Fa: “12 millimetri più in basso e il proiettile avrebbe colpito l’aorta addominale, avrei avuto 90 secondi di vita.

Bazzano e Marinelli, dopo aver beneficiato dello sconto di un terzo della pena con il rito abbreviato, sono stati condannati a 16 anni di carcere. In Appello, la pena è stata ridotta a 14 anni e 8 mesi.