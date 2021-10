Manuel Bortuzzo è uno dei concorrenti di punta di questa edizione del GFVip e suo padre Franco è un vero peperino. Anche questa settimana, infatti, ha rilasciato un’intervista a Casa Chi. L’argomento? Lulù.



Il signor Franco, sollecitato dai giornalisti di Chi, ha dichiarato di esser felice che suo figlio abbia messo la parola fine alla storia con Lulù Selassié, perché la casa del Grande Fratello Vip sarebbe – a suo dire – non idonea a far nascere una storia d’amore.

“Il Grande Fratello Vip è un gioco e va trattato come tale, Manuel è stato deciso nel dire basta a Lulù. La Casa anche se è grande ma è sempre stretta. Fuori ci aspetta una vita enorme è inutile che adesso si forzano a fare una storia, non è il posto giusto al mio avviso”.

E ancora:

“Perché ha dato un bacio a Lulù? All’inizio anche Manuel ha messo il cuore. Purtroppo, nel conoscersi, ha riscontrato che questa ragazza è un po’ oppressiva e lui ha bisogno dei suoi spazi. Forse ha capito che a lui basta così, ho notato molta pressione da parte di lei. Se succedeva la cosa inversa, cioè se era il ragazzo ad attaccare la ragazza nella stessa maniera, forse sarebbe stata interpretata in maniera diversa. Lei è di cuore e si sente tanto ma lui in questo momento non ne ha bisogno. Come mai ha aspettato così tanto prima di lasciarla? Perché nel suo DNA esiste la parola pazienza e quindi secondo me ha aspettato il momento giusto per capire”.