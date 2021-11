Manuel Bortuzzo durante l’ultima puntata del Grande Fratello Vip ha ricevuto una lettera da parte di sua mamma Rossella.

Nella lettera la donna si è rivolta indirettamente anche a Lulù Selassié, colpevole di aver esclamato “motherf**r” nei confronti di Manuel. Alla vista del video la Principessa si è così giustificata: “Credevo avessi detto qualcosa di peggio, se qualcuno si è sentito offeso chiedo scusa, ma è un modo di dire americano, è uno slang“.

Il “figlio di T”, Lulù lo ha infatti pronunciato dopo aver scoperto che il nuotatore aveva nascosto in camera più sigarette del previsto e gliene ha rubate un paio.

“Siamo molto fieri del tuo percorso. Sappiamo quanto siano importanti i tuoi spazi altrimenti rischi di ammalarti. Ho notato che c’è qualcuno che non riesce a trovarti questi spazi. Io non credo che l’amore sia chiesto. Credo che chi ti ama debba lasciarti libero di decidere sempre. […] C’è stato un momento in particolare che mi ha fatto pensare: quando è stato infranto lo spazio personale della tua stanza mentre tu non c’eri. Sono state prese cose e sono state pronunciate parole alle tue spalle davvero brutte. […] L’insulto peggiore che si possa dire ad un figlio. In questo caso le ultime parole udite da te prima di cadere a terra, dopo il colpo di pistola. Le parole in italiano o in inglese possono ferire chi ti sta vicino e anche chi sta a casa. Con queste voglio invitarti a capire chi merita davvero di affiancarti in questo percorso”.