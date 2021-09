Il suo nome circolava da mesi e alla fine Manuel Bortuzzo farà davvero parte del GF Vip 6. Il 22enne lo scorso gennaio ha confessato che gli sarebbe piaciuto partecipare al reality di Alfonso Signorini e il direttore di Chi l’ha ascoltato.

In un’intervista rilasciata a Chi il nuovo gieffino ha spiegato cosa l’ha spinto a voler fare un programma così complicato. Tutto è nato dalla voglia di mostrare com’è nel quotidiano la vita di un disabile.

“La cosa è nata molto tempo fa. Ne ho parlato a pranzo un giorno con mio padre e l’ho un po’ buttata lì. La forza del Grande Fratello Vip è di proporre i personaggi nella loro quotidianità. Questo implica pregi e difetti, limiti e risorse. Uno spaccato completo della vita di queste persone. Dallo scorso gennaio ho detto di essere pronto. Ho lanciato la provocazione. Della seria ‘vediamo se qualcuno la raccoglierà. E Alfonso che è stato al mio fianco anche per la presentazione del mio libro ha detto di sì.

Porterò nel programma la mia rinascita. La gente non sa come avvicinarsi alla disabilità. C’è una sorte di imbarazzo che noi percepiamo al volo.

Entrare al GF Vip potrebbe essere un modo per far capire cos’è davvero la disabilità. Cosa vuol dire alzarsi, vestirsi, fare le cose minime. Insomma, un modo per rompere un muro che è ancora troppo alto. Nelle relazioni quotidiane le persone non sanno davvero come trattare con noi. Talvolta hanno anche difficoltà ad avvicinarsi, a entrare in contatto fisico con noi”.