Manuel Bortuzzo ha una storia molto particolare da raccontare al GF Vip, ma non prendiamoci in giro, è anche un gran belloccio ed è una gioia per gli occhi vederlo nella casa di Cinecittà. Ieri sera subito dopo la diretta il ragazzo ha rivelato di essersi fatto moltissimi tatuaggi negli ultimi 2 anni e alcuni compagni gli hanno chiesto di vederli. Durante la notte Manuel era in giardino con i suoi coinquilini e si è tolto la maglietta per fargli vedere i tatuaggi che si è fatto fare sul petto e sulle braccia.

“Questi li ho fatti dopo quello che mi è successo. Prima non ne avevo nemmeno uno, poi ho iniziato e ne farò anche altri. Quando Katia mi ha conosciuto ero ancora quasi senza tatuaggi”.

Con o senza tatuaggi Manuel è comunque tanta roba.

io ho proprio un debole per i tatuaggi #gfvip pic.twitter.com/E3Nchb1hiC — m e l 🧚‍♀️ (@s0noio) September 14, 2021

Manuel se vuoi farci un tour dei tuoi duemila tatuaggi per noi va bene#GFvip pic.twitter.com/fcOooRYUnF — Vanessa🦋 (@commentacose) September 14, 2021

