Ormai è evidente a tutti che quella tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié non è affatto la favola che molti pensavano. Gli ingredienti c’erano tutti, una principessa e un campione con una storia importante alle spalle, ma il GF Vip è un reality e non un film Disney. Dopo i limoni delle prime notti qualcosa si è rotto. Quando Alfonso Signorini in puntata mostrava le immagini delle coccole dei due gieffini, il nuotatore sembrava quasi a disagio, certamente non felice. Così molti telespettatori hanno iniziato a capire che l’interesse in questa “storia” era a senso unico.

Mentre la Selassié ha speso bellissime parole per il 22enne, lui invece qualche sera fa ha tirato il freno a mano: “Direi che è meglio andarci con calma. Questa cosa è tanta roba, quindi voglio andarci piano davvero. Anche perché non vorrei creare illusioni. Quindi preferisco non correre“.

Manuel Bortuzzo e i baci negati.

Negli ultimi tre giorni Manuel Bortuzzo si è rifiutato ben due volte di baciare Lulù. Martedì sera la principessa si è avvicinata al compagno per coccolarlo e baciarlo e lui l’ha fermata: “Occhio no, ti prego questa camicia costa tantissimo“. Ieri per una prova i gieffini si sono truccati per sembrare delle statue, Lulù prima di farsi fotografare in posa ha provato a baciare Manuel, che però l’ha bloccata: “No, no, no non posso togliere il trucco. Ferma non posso togliere il rossetto che ho“. Ma chi la dura la vince e dopo qualche ora la Selassié è riuscita a dare un bacio a stampo a Bortuzzo, che però subito dopo si è pulito la bocca.

Lei che si avvicina insistendo per baciarlo ❤️

Lui che cerca di spostarsi ma non riuscendo cede al bacio ❤️❤️❤️❤️

Lui che appena lei si gira si pulisce le labbra ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ #GFvip pic.twitter.com/84wMwAWWmH — BagnoTrash (@bagnotrash) September 29, 2021

Manuel: “ti prego questa camicia costa tantiSSSSimo ti prego” a me dispiace anche per Lulu però vi giuro che sto ridendo da mezz’ora. #gfvip pic.twitter.com/WEO90tT4Ga — BadgalVale (@badgalvale) September 28, 2021

MANUEL USA DI NUOVO LA SCUSA DELLA CAMICIA PER NON BACIARE LULU’

STO MALEE #GFVIP pic.twitter.com/wZDPgbKEDp — Manuel Bortuzzo ✨ Stan Account (@Faby02143334) September 29, 2021

Addirittura secondo Agent Beast, Bortuzzo avrebbe chiesto aiuto agli autori per uscire da questa relazione: “Richieste disperate al confessionale: pare che Manuel abbia chiesto una mano a trovare un’uscita di emergenza dalla storia con Lulù. Paura di ferire o mancanza di coraggio?”