Manuel Bortuzzo il prossimo anzi (anzi, a settembre!) potrebbe entrare nella Casa della sesta edizione del Grande Fratello Vip dato che si è auto-candidato fra le pagine de Il Messaggero.

Il giovane nuotatore, rimasto paralizzato nel 2019 dopo essere stato vittima di una sparatoria, è diventato in questi anni un volto televisivo, soprattutto Rai, dove più volte è stato chiamato per raccontare la sua drammatica storia.

“Mi piacerebbe partecipare al Grande Fratello Vip, nparlavo a pranzo un giorno con mio padre e l’ho buttata lì. Poi però riflettendoci non credo sia una proposta così peregrina. La forza del GF sta nel proporre i personaggi nella propria quotidianità. Questo implica pregi e difetti, limiti e risorse. Lancio la provocazione, vediamo se qualcuno la raccoglierà”.

Manuel Bortuzzo: “Voglio fare il Grande Fratello Vip”

Manuel Bortuzzo punta ovviamente la prossima edizione, dato che questa sta volgendo al termine ed Alda D’Eusanio – come annunciato da Alfonso Signorini – è l’ultima concorrente ufficiale.

“In questo modo tutta Italia capirebbe cos’è davvero vivere ogni singolo giorno con la disabilità. Cosa vuol dire alzarsi, vestirsi, fare le cose minime. Non dobbiamo mica sempre suggerire la stretta al cuore, bisognerebbe anche imparare a ridere dei nostri limiti. Noi lo facciamo e questo ci salva la vita. La gente non sa avvicinarsi alla disabilità. C’è un imbarazzo che noi percepiamo al volo, ci sono persone coraggiose che stanno rompendo questo muro”.

Se il 21enne dovesse essere arruolato per la prossima edizione del Grande Fratello Vip, troverà in Casa altri sportivi dato che in lizza ci sono già Andrea Iannone ed Alex Di Giorgio che, nonostante fossero stati provinati per partecipare all’edizione attualmente in corso, sono stati fatti slittar alla prossima.

Un colpaccio in termine di auditel e sensibilità: sarebbe la prima volta che un concorrente in sedia a rotelle partecipa ad una edizione italiana del Grande Fratello.