Manuel Bortuzzo questo pomeriggio ha dovuto assistere all’ennesima scenata di gelosia di Lulù Selassié nei suoi confronti (perché troppo vicino a Sophie Codegoni) ed alla fina ha sbottato.

“Inizia a non rompermi i coglio*i per queste cose qua e lasciami in pace. Prendo le distanze ma non perché ce l’ho con qualcuno. Io sono fatto così, quando capisco che una cosa in quel momento non mi va e non mi fa stare sereno, non la faccio. Io qua dentro non mi incazzerò mai realmente”.

Manuel Bortuzzo ha poi continuato:

“Io ti rompo il caz*o se fai le cose con gli altri? No! Perché non me ne frega niente! Se Gianmaria ti abbraccia io sono contento, se Sophie mi prende la mano per ballare dovresti essere contenta. Fai la gelosa, ma gelosa di che cosa? Fai le facce di mer*a tipo ‘l’hai fatto con lei non lo fai con me‘ e allora? Lo faccio con chi voglio”.

Manuel Bortuzzo: “Non cerco una fidanzata”

Il nuotatore ha poi concluso:

“Io qua non sono venuto per cercarmi la fidanzata, stiamo parlando del nulla. Sophie è una mia amica. I tuoi baci? Non mi andavano l’altra sera, non darmeli. Pensi che io sia arrivato a 22 anni con la vita che ho fatto e mi perda in queste minch*ate? Non mi conosci per niente”.

Proprio ieri sera Lulù Selassié ha cercato un confronto con Sophie Codegoni, chiedendole esplicitamente di stare lontana da Manuel Bortuzzo perché insicura del suo rapporto.

“Ho visto che tu gli vai sempre vicino. Tu mi avevi detto che avresti evitato di farlo e invece… Ok che cerchi di includerlo, ma tranquilla amore che ci penso io. Questo mi mette molta ansia, perché ho già tanti problemi nella mia vita. Per cui questa situazione che ho con lui mi dà tanta serenità e quindi la voglio soltanto per me. Pensavo fosse chiaro. Amore se tu puoi evitare certe attenzioni. Anche perché altrimenti mi fai malissimo. Per cortesia ti prego”.

Lulù sta annegando in un bicchier d’acqua.