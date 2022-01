Per tre mesi Manuel Bortuzzo nella casa del GF Vip non si è esposto e non ha mai alzato i toni (a parte quando ha attaccato Lulù Selassié all’inizio della loro storia). Ultimamente però il nuotatore si è schierato dalla parte della sua fidanzata ed ha criticato apertamente i comportamenti di Katia Ricciarelli e Soleil Sorge.

Nonostante lo sportivo abbia sempre avuto buoni rapporti con la Sorge, nelle scorse puntate l’ha nominata con delle motivazioni precise: “Non mi sono piaciuti alcuni tuoi atteggiamenti. Nella vita ci vorrebbe meno odio e più amore. Quindi nomino lei con un consiglio, sono cose che ho imparato grazie ai miei sbagli, utilizza più amore e meno odio. […] Mi dispiace, io so che Soleil può arrivare dove non è arrivata, maschera un pò, ma io i tuoi occhi li ho visti, perché il cuore ce l’hai e mi dispiace che non esca“.

Manuel Bortuzzo contro Katia Ricciarelli: “Vai a letto e non rompere”.

Non soltanto contro Soleil, venerdì notte Manuel Bortuzzo è sbottato dopo l’ennesima ramanzina di Katia. La cantante si è lamentata del disordine in cucina ed ha chiesto una mano a Lulù e Manuel, il ragazzo però ha puntualizzato che a lasciare i piatti e i bicchieri sporchi non era stato lui: “Finiamo di fumare e arriviamo. Chi ha mangiato se ne è andato a dormire. Adesso finisco di mangiare ed arrivo“. Katia però ha continuato a rimproverare i due coinquilini e Bortuzzo ha chiuso la discussione in modo colorito: “Ecco vai a letto va, vattene a letto che è meglio invece di scassare la m***hia“.

C’è chi ha criticato il linguaggio del gieffino e chi ha festeggiato la ribellione contro la madre regina, in ogni caso tutto è meglio della sua era da comodino.

Ma Manuel che dice: katia ma vai a letto e non scassare la M….a #gfvip pic.twitter.com/tL8tic1hz4 — chris83tp (@dancer83tp) January 15, 2022

Katia da settimane gli insulta la fidanzata chiamandola “carogna” e le fa del razzismo, ma per voi il maleducato è Manuel che ha finalmente sbottato come si deve dicendole di non scassare. Ah, tutto ok insomma. #GFvip #manuelelulu — Filomena 👑🐺🫀 (@pablitam89) January 15, 2022