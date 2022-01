La scomparsa di Michele Merlo ha toccato tutti, non soltanto per la sua giovane età, ma perché il ragazzo godeva di ottima salute fino a pochi giorni prima del suo “mal di testa”. Ieri sera Manuel Bortuzzo mentre stava parlando con Davide Silvestri e Lulù Selassié ha ricordato il cantante di Amici e la sua triste storia.

“Sono rimasto molto colpito da quello che è successo a Michele. Ragazzi abbiamo perso un grande cantante. Un ragazzo che si lamentava di un mal di testa all’ospedale e l’hanno mandato a casa. Quello che è successo è proprio ingiusto. E com’è andata la sua storia? Si lamentava di un mal di testa, il suo ultimo post su Instagram: “Ho un forte mal di testa, vorrei un tramonto, che cosa posso fare?”. Lo hanno mandato a casa dicendogli di prendere una Tachipirina pensando fosse un’influenza o una cosa del genere. E invece aveva la leucemia ed è morto in poco tempo. Le cose non bisogna mai sottovalutarla. Era un ragazzo così giovane”.

Io debolissima per Manuel che parla di Michele Merlo 😢 #gfvip — Ilaria 🌷 (@DirePosso) January 19, 2022

Manuel che cita e conosceva Michele. Il mio cuore rotto.

Manchi tanto a tutti Michi.

TROPPO#gfvip #fairylu — Smoking Wendy 🧚🏼‍♀️ (@smoking_wendy) January 19, 2022

Manuel che con i tutori mi parla di michele..sto piangendo a dirotto #gfvip — Alessia Calu (@alessiacalu12) January 19, 2022

Il padre di Michele Merlo vuole giustizia.

“Mi aspettavo che la Procura di Bologna andasse avanti, che i Nas accertassero eventuali responsabilità di quei sanitari che hanno visitato Michele. Oggi mi si dice che una volta arrivato all’ospedale di Vergato tutto era già compromesso. – ha dichiarato l’uomo al Resto del Carlino – Bene, allora perché un dirigente medico del decimo piano del Maggiore, davanti al sottoscritto e a tutti i miei parenti, chiese scusa a nome suo e di tutta la categoria? Di cosa si scusò se non è venne sbagliato niente? Io e la mia famiglia non cerchiamo vendette, nemmeno soldi, ma la verità sì. Se qualcuno ha sbagliato dovrà pagare e noi andremo fino in fondo”.

Manuel Bortuzzo lascia la casa del GF Vip.

Lulù ha confidato alla sorella maggiore che domani Manuel Bortuzzo abbandonerà il GF Vip: “Sono convinta che Manu sia l’uomo della mia vita, siamo innamorati davvero. Adesso io devo stare con lui perché tra poco andrà via. Venerdì esce, me lo ha detto e ora voglio fargli compagnia. Però non posso rischiare che te ne vai anche tu Jessy. Pensa anche a me e stiamo insieme“.