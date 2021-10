Giornate complicate per Manuel Bortuzzo e no, non c’entra nulla Lulù Selassié e il fatto che lo segua come un’ombra. Sabato il nuotatore non si è sentito bene e così si è provato la febbre. Dopo aver appurato di avere la febbre a 38,5° il gieffino ha deciso di riposare nella sua stanza, restando per un po’ da solo, isolato dal resto del gruppo. Manuel ha addirittura detto che se entro 4 giorni non fosse stato meglio avrebbe potuto lasciare definitivamente il reality.

Fortunatamente oggi Manuel sta un po’ meglio, anche se dice di accusare ancora dei dolori. Poco fa Bortuzzo ha comunicato ai compagni che la febbre è scesa rispetto a due giorni fa.

Manuel dice che potrebbe abbandonare se entro 4 giorni non gli scende la febbre, e la regia censura #gfvip — kikka.vinci (@FrancescaVinci2) October 3, 2021

Non io che quando Manuel ha detto mi è scesa pensavo si riferisse a Lulù invece lui parlava della febbre😂 #GFvip — L💕 (@supremanes) October 3, 2021

Una sorpresa per Manuel Bortuzzo.

Stasera Manuel Bortuzzo sarà al centro di una dinamica inaspettata. Stando alle anticipazioni date da Federica Panicucci a Mattino 5, nella nuova puntata del GF Vip sbarcherà una delle ex del 22enne, Federica.

“Tante novità al GF Vip. Questa sera vi posso anticipare che in studio ci sarà ospite Federica. Si tratta dell’ex fidanzata di Manuel Bortuzzo. Questa è un’anticipazione che vi vogliamo dare, dandovi l’appuntamento a questa sera con Alfonso Signorini che sta guardando e che saluto, al quale mando un bacio. Tutti sintonizzati per vedere l’ingresso di Federica”.