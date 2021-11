Presto i gieffini sapranno che il GF Vip si allungherà fino al 14 marzo 2022. Tra i concorrenti che potrebbero decidere di lasciare la casa di Cinecittà il 13 dicembre c’è Manuel Bortuzzo. Il padre del nuotatore in un’intervista rilasciata al Corriere del Veneto non si è sbilanciato, dicendo che suo figlio potrebbe restare fino alla fine, come abbandonare tra due settimane. I fan del ragazzo però sono quasi convinti che a dicembre Manuel saluterà il reality.

“I progetti del futuro di mio figlio? Nuoto e solo nuoto, se domani mattina dovesse arrivare una richiesta da Mediaset di partecipare ad un programma in cui si continua a sensibilizzare sul tema, ci potrebbe anche pensare. Ma nuotare sarà la prima cosa che farà. Manuel anche prima dell’incidente nuotava dando molta forza sulle braccia, e ora riesce con grande abilità a nuotare. Al momento lui deve decidere se restare sino a marzo 2022 o uscire a metà dicembre dalla Casa del Grande Fratello. E poi lo stiamo aspettando perché dobbiamo lanciare il suo film”.

Immagina essere Aldo e Manuel arrivare il 13 dicembre ritirarsi senza mai essere stati in nomination #gfvip pic.twitter.com/tMz2Jc7Mcf — Sere (@staiserenaaa) November 27, 2021

Lulu che vuole abbandonare il 13 dicembre per seguire Manuel fuori. Ma ancora crede al fuori?? 🤣🤣 #gfvip — Matteo (@yeswecanon1) November 26, 2021

ma se ho ben compreso a dicembre Montano e Manuel lasceranno la casa senza mai essersi esposti al giudizio del pubblico ? #gfvip — marco spanu (@marcospanu5) November 23, 2021

Manuel Bortuzzo: il film sulla sua vita.

Dopo il film realizzato da Raoul Bova ‘Ultima Gara‘, c’è in cantiere un’altra pellicola sulla vita di Manuel Bortuzzo.