Gli autori del GF Vip sono al lavoro da mesi al cast della nuova edizione. Ieri Santo Pirrotta ha annunciato che molto probabilmente Pamela Prati farà il suo comeback alla corte di Alfonso Signorini. Oltre alla diva del Bagaglino, pare che ci sarà anche Manuel Bortuzzo.

A dare in esclusiva la notizia dell’entrata del nuotatore al Grande Fratello Vip è stato Dagospia: “Manuel Bortuzzo farà il GF Vip. Partecipare al “Grande Fratello” per far capire a tutti cosa significa essere disabili. E’ l’idea di Manuel Bortuzzo, il giovane nuotatore colpito da due proiettili alla schiena due anni fa e rimasto paralizzato“.

Personalmente quello di Manuel mi sembra un nome validissimo per il prossimo GF Vip. Se questo è davvero un suo desiderio mi auguro che si concretizzi.

PS: Non c’entra nulla con il GF, ma solo io vedo una grande somiglianza tra Manuel e Stefano De Martino?



Manuel Bortuzzo: “Voglio andare al #GrandeFratelloVip #GFVIP per mostrare la vita dei disabili” “Nella vita quotidiana le persone non sanno come trattarci. Il mio ingresso nella casa romperebbe questo muro” pic.twitter.com/PYcsAYXfAX — GF VIP e Isola dei Famosi (@GF_diretta) February 3, 2021

Manuel Bortuzzo parla del GF Vip.

In un’intervista rilasciata qualche mese fa a Il Messaggero, il nuotatore ha rivelato che gli piacerebbe partecipare al reality di Canale 5. Bortuzzo ha spiegato anche il motivo che lo spinge a voler entrare nella casa più spiata d’Italia.

“Mi piacerebbe provare un’esperienza che può essere una sfida, ma che ha anche un valore per gli spettatori. È evidente, la gente non sa come avvicinarsi alla disabilità. C’è un imbarazzo che noi percepiamo al volo. Ci sono persone coraggiose che stanno rompendo questo muro. Una su tutte, Bebe Vio. Ma credo che dovremmo fare di più. Entrare al Grande Fratello potrebbe essere un modo per far capire “cos’è davvero la disabilità. Cosa vuol dire alzarsi, vestirsi, fare le cose minime. Insomma, un modo per rompere un muro che è ancora troppo alto. Nelle relazioni quotidiane le persone non sanno davvero come trattare con noi. Talvolta hanno difficoltà ad avvicinarci, ad entrare in contatto fisico con noi”.