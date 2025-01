Manuel Bortuzzo parla della nuova fidanzata Costanza e ricorda Lulù: “Situazione scomoda”

Manuel Bortuzzo è tornato ospite di Verissimo da Silvia Toffanin, condividendo la sua esperienza dopo aver denunciato Lulù Selassié. Ha espresso le difficoltà che sta vivendo, dicendo che Lulù non ha mai accettato la fine della loro relazione: “Quando esco con i miei amici mi perseguita, me la ritrovo ovunque. Non riesco più neanche ad andare in palestra ad allenarmi. Temo per la mia incolumità,” ha rivelato, citando la denuncia riportata da Repubblica.

Nonostante la situazione tesa con Lulù, Bortuzzo ha condiviso anche una nuova esperienza positiva in amore. Ha annunciato di aver incontrato una persona speciale che gli ha ridato il sorriso. “Quando stai bene e ti diverti, tutto diventa più semplice,” ha detto, sottolineando quanto sia importante questa nuova relazione. Dopo un periodo difficile che aveva influenzato la sua fiducia nell’amore, Manuel ha trovato in Costanza un punto di riferimento. “Ci siamo conosciuti per quello che siamo, con i nostri pregi e difetti,” ha aggiunto, descrivendo come hanno costruito il loro legame sulla sincerità. Hanno anche condiviso una vacanza insieme, che ha rafforzato ulteriormente il loro rapporto.

Costanza, la nuova fidanzata di Bortuzzo, ha dimostrato di capire come stargli vicino, rispettando i suoi spazi e i suoi bisogni emotivi. Manuel ha quindi riassunto i suoi sentimenti nei confronti di Costanza: “Ho ritrovato l’amore in lei.”

Tuttavia, l’ombra di Lulù Selassié continua a pesare. La ex compagna di Bortuzzo ha dichiarato: “Non ne posso parlare per questioni legali, ma sono dispiaciuta e sono stata male. Con lei sognavo il meglio e il bene.” Ha anche condiviso di sentirsi sconfitta da questa situazione, evidenziando quanto fosse importante per lei il rapporto e quanto le dispiaccia che sia finito in questo modo. La dichiarazione di Lulù mette in luce i sentimenti intensi che erano presenti in precedenza, rivelando una vulnerabilità nei confronti di una situazione che ha colpito entrambi profondamente. Bortuzzo ha, di fatto, concluso dicendo che la decisione di terminare la relazione fosse necessaria per il suo bene, lasciando intendere che questa fosse una sconfitta in egual misura per entrambi.