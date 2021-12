Manuel Bortuzzo è pronto a lasciare il Grande Fratello Vip insieme ad Aldo Montano che, al momento, è l’unico certo di uscire domani sera quando Alfonso Signorini metterà i vipponi uno ad uno davanti ad una scelta: restare o andarsene.

L’anno scorso a non accettare il prolungamento sono stati solo Francesco Oppini ed Elisabetta Gregoraci, mentre quest’anno i due in bilico che potrebbero uscire sarebbero Aldo Montano e Manuel Bortuzzo.

Lo schermidore già giorni fa ha confessato ai suoi compagni d’avventura che, qualora ci fosse stato un prolungamento, avrebbe rifiutato. “Io non faccio questo mestiere, è stata un’esperienza e non mi interessa continuare. Ho già avvertito gli autori di farmi portare il mio smoking per uscire elegante“. Ora, oltre lui, si potrebbe aggiungere anche Manuel Bortuzzo.

Manuel Bortuzzo lascia il Grande Fratello Vip insieme ad Aldo Montano

In giardino durante un momento di relax, Manuel – parlando con Aldo – ha detto: “Da una parte spero che ci sia Olga [la sua compagna, ndr] ad aspettarti, dall’altra spero di no così vieni a dormire da me“. Questo significherebbe che lunedì sera i due sportivi potrebbero lasciare insieme la Casa dopo tre mesi di immunità e zero televoti sulle spalle.

Noi così dispiaciutissimi mentre varcheranno la porta rossa per uscire:



A minacciare l’abbandono anche Francesca Cipriani per tornare dal suo fidanzato, ma come già scritto in un precedente articolo: la Cipriani che rifiuta una prima serata di Canale 5 per stare sul divano col fidanzato?

Nel dubbio lunedì sera tutti i vipponi entrati a settembre saranno messi davanti ad una scelta: restare (e continuare il gioco con le stesse regole e lo stesso cachet) oppure uscire e tornare alle loro vite (senza correre il rischio di pagare nessuna penale). Chi resta e chi va?