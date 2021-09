Manuel Bortuzzo è tornato a parlare della sua sfera intima al Grande Fratello Vip e dopo aver rassicurato i suoi coinquilini spiegando che “là sotto funziona tutto” ora – entrando nel dettaglio con Alex Belli – ha confessato che non può avere dei figli. Almeno non naturalmente.

Manuel Bortuzzo: “Le donne con me anche tutta la notte!”

Il nuotatore ha infatti spiegato che il proiettile che l’ha preso in pieno gli ha compromesso proprio “quella cosa là” e che nonostante riesca ad eccitarsi ed a mantenere l’erezione, non riesce a concludere il rapporto.

“I figli ad oggi non potrei neanche averli, ma uscito da qua andrò alla banca del seme e spero di salvare qualcosa. Là sotto funziona tutto ma non c’è [il finale, ndr]. Mi sono abituato, ormai sono due anni, ho tantissimi altri piaceri. All’altezza mia colpisce proprio quella cosa lì, ora è compromessa. Poi potrebbe tornare eh, ci sono tantissime stimolazioni e faccio già dei cicli di pasticche. Però per ora niente, però essendo che dentro ci sono ancora basta andare alla banca del seme e li prelevo ed un giorno farò l’inseminazione artificiale”.

Manuel Bortuzzo, per sdrammatizzare, ha poi aggiunto: “Con me le ragazze si divertono per tanti motivi. Se guardo l’aspetto positivo posso starci anche tutta la notte!“.

Il video sta facendo il giro del web ed è finito anche su TikTok dove in molti hanno commentato così:

