Manuel Bortuzzo ha un padre piuttosto ingombrante. Il signor Franco, infatti, dopo essere entrato nella casa del Grande Fratello Vip per fargli una sorpresa ed aver rilasciato un’intervista in radio, ieri ha pubblicato su Instagram due post un po’ emblematici.

Nel primo (una storia) ha caricato una foto di Sophie Codegoni con scritto “post muto”, nel secondo (un post) ha messo una foto di suo figlio Manuel e di Sophie intenti a festeggiare. Peccato però che qua abbia taggato Soleil al posto della Codegoni avendo probabilmente confuso le due bionde.

Le due foto hanno ovviamente fatto discutere i fan della trasmissione (e non certo per il tag errato), ma perché è stata proprio Sophie a scatenare involontariamente la rottura fra suo figlio Manuel e Lulù. Quest’ultima, infatti, si è sempre mostrata insofferente nei confronti dell’amicizia fra Manuel Bortuzzo e Sophie Codegoni mostrando spesso il peggio di sé con scenate di gelosia insensate e ricatti morali.

Che sia quindi una “frecciatina” o un “messaggio subliminale”?

La passata edizione AVETE MASSACRATO LA MAMMA DI PIER … ora tutta questa indignazione PER IL PAPÀ DI MANUEL NON LA VEDO #gfvip pic.twitter.com/fe6gQ8Lyc7

Tempo fa Franco Bortuzzo, durante un’intervista radiofonica, parlò così di Lulù Selassié:

“Non credo al colpo di fulmine. Se Lulù è il tipo di mio figlio? Io credo di no. Obiettivamente, lo dico guardando tutte le sue ex fidanzate che oggi rimpiango perché erano delle ragazze stupende e con un carattere molto generoso, molto affabile. Io non lo vedo con gli occhi presi. Posso dirti che mio figlio quando è preso, lo noti che veramente è cotto”.