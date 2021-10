Nei giorni scorsi Manuel Bortuzzo ha avuto dei problemi di salute. La febbre era salita a 38,5 e il gieffino aveva anche pensato di lasciare il gioco. Per fortuna dopo 2 giorni il pericolo è rientrato e Manuel si è ripreso. Intervistato da FanPage Franco Bortuzzo ha spiegato quello che è successo.

La settimana scorsa l’ex fidanzata di Manuel Bortuzzo è andata al GF Vip ed ha scritto una bella lettera. Il papà del nuotatore su FanPage ha speso delle belle parole per la ragazza.

“Federica è una persona d’oro, non le manca nulla. È venuta con un paio di jeans e le scarpe da ginnastica, in punta di piedi, in tutta la sua semplicità. Non ha nessun motivo di dover apparire, viene da un’ottima famiglia quindi indubbiamente non ha bisogno di cavalcare l’onda di Manuel. Io la conosco bene, so che lei non voleva neanche entrare in quella situazione, poi si è fatta coinvolgere. Mi è sembrato strano che abbiano preso strade diverse, ma chissà, la vita a volte unisce a volte divide”.