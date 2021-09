Fin dai primi giorni nella casa del Grande Fratello Vip Lulù Selassiè ha dimostrato di avere un interesse per Manuel Bortuzzo. Chiacchiere, coccole e tanti momenti passati con il campione di nuoto, fino al limone di giovedì notte. I due gieffini si sono lasciati andare a qualche momento di tenerezza sotto le coperte e in molti hanno pensato potesse nascere una coppia, ma forse non è proprio così.

Ieri sera Alfonso Signorini al GF Vip ha parlato con Manuel e Lulù, chiedendo loro cosa provassero, lui è sembrato poco interessato, mentre la ragazza ha detto: “Lui è molto dolce e vero, si nota subito dai suoi sguardi e da quello che dice. Mi piace anche perché è sempre molto altruista. Mi fa stare tanto bene. Posso dire che è difficile trovare persone così. Anche se ci conosciamo da poco più di una settimana, per me lui è importante“.

Manuel e gli occhi pieni di passione mentre guarda Lulù #GFVip pic.twitter.com/9vMczfxD7b — BICCY.IT (@BITCHYFit) September 24, 2021

La friendzone di Manuel Bortuzzo.

Ieri notte Nicola Pisu si è avvicinato a Manuel e scherzando gli ha detto: “Dai che prossimamente avrai modo di testare la love boat con la tua Lulù“. Il ragazzo però ha spiazzato tutti i telespettatori rispondendo: “Ma scherzi?! Se dovessi andare nella love boat porterei Alex non certo Lulú“. Insomma una bella friendzone palese.

Cara Lulù…

Nicola : “avrai modo di testarla la love boat con Lulú..”

Manuel: :ma scherzi ?!Se dovessi andare nella love boat porterei Alex non Lulú”#gfvip pic.twitter.com/LyrpHXnxMc — Våle🐍; må world dominåtion (@Vale41229116) September 25, 2021

