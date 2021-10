Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié si sono di nuovo baciati.

Il bacio è scattato subito dopo la puntata di ieri sera, poco prima di andare a letto. Sdraiati l’una sull’altro a farsi le coccole, Lulù ha prima cercato (ed ottenuto) un bacio a stampo, salvo poi ottenere un bel limone per volontà di Manuel.

Ovviamente online è scattata subito la polemica ed i fan della Selassié hanno accusato il nuotatore di illuderla. Solo una settimana fa, infatti, Manuel ha detto a Lulù “non cerco una fidanzata non rompermi il C” e qualche giorno fa, durante un gioco di baci organizzato dal Grande Fratello, Bortuzzo ha preferito baciare Montano piuttosto che lei.

Risale allo scorso 10 ottobre lo scontro verbale fra Manuel e Lulù, quando lui le ha detto chiaramente:

“Io qua non sono venuto per cercarmi la fidanzata, stiamo parlando del nulla. Sophie è una mia amica. I tuoi baci? Non mi andavano l’altra sera, non darmeli. Pensi che io sia arrivato a 22 anni con la vita che ho fatto e mi perda in queste minch*ate? Non mi conosci per niente”.

“Inizia a non rompermi i coglio*i per queste cose qua e lasciami in pace. Prendo le distanze ma non perché ce l’ho con qualcuno. Io sono fatto così, quando capisco che una cosa in quel momento non mi va e non mi fa stare sereno, non la faccio. Io qua dentro non mi incazzerò mai realmente”.

“Io ti rompo il caz*o se fai le cose con gli altri? No! Perché non me ne frega niente! Se Gianmaria ti abbraccia io sono contento, se Sophie mi prende la mano per ballare dovresti essere contenta. Fai la gelosa, ma gelosa di che cosa? Fai le facce di mer*a tipo ‘l’hai fatto con lei non lo fai con me‘ e allora? Lo faccio con chi voglio”.