Manuel Bortuzzo e Gianmaria Antinolfi sarebbero prossimi al ritiro al Grande Fratello Vip.

Il reality di Canale 5, infatti, potrebbe perdere i due gieffini nel corso delle prossime puntate. Nel dettaglio il nuotatore e l’imprenditore dovrebbero ritirarsi entro la fine della prossima settimana, più precisamente o durante la puntata di venerdì 14 gennaio o durante quella di lunedì 17 gennaio.

Il primo, come già sappiamo, si ritirerà per problemi fisici. Avendo perso molta massa muscolare, Manuel Bortuzzo ha ora bisogno di recuperare la forma fisica in previsione delle prossime paralimpiadi che si terranno a Parigi. Il secondo, invece, dovrà abbandonare la casa a causa del lavoro. Come anticipato da Soleil Sorge durante delle nomination e confermato da Gabriele Parpiglia a Casa Chi, l’imprenditore dovrà tornare a lavoro non oltre la metà del mese, altrimenti correrebbe il rischio di perderlo.

“Quando Gianmaria si è presentato come imprenditore nessuno gli ha dato credito, ma lui lo è davvero ed ha davvero preso un periodo sabbatico per il GF Vip. Tra pochissimi giorni questo periodo terminerà. I proprietari dell’azienda si sono fatti sentire chiedendo cosa vuole fare. Entro il 18 gennaio dovrà dare una risposta e se dice di no perderà il suo lavoro. Cosa potrebbe fargli cambiare idea? Il prezzo da pagare è perdere il lavoro e penso che lui non rinuncerà”.

Manuel Bortuzzo e Gianmaria Antinolfi pronti al ritiro, ecco i loro papabili sostituti

Con la loro uscita in casa rimarrebbero solo Alessandro Basciano, Davide Silvestri, Kabir Bedi, Giucas Casella, Giacomo Urtis e Barù a riempire la quota blu del cast, per questo motivo Alfonso Signorini avrebbe pensato a dei sostituti.

Fra i contattati per prendere il loro posto ci sarebbero Andrea Denver, come da me anticipato, ed uno (o entrambi) i fratelli Onestini. Al momento però né Andrea, né Luca, né Gianmarco hanno firmato il contratto.