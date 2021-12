Manuel Bortuzzo è passato dalle stelle alle stalle (e poi di nuovo alle stelle) con Lulù Selassié nel giro di poche settimane e senza un apparente motivo logico.

Se inizialmente i due si erano molto uniti fra baci, abbracci e coccole, in un secondo momento lui ha voluto prendere le distanze da lei arrivando ad escluderla dalle sue giornate ed umiliarla con gli altri gieffini. Il nuotatore l’ha anche mandata a quel paese, si è dissociato da alcuni suoi atteggiamenti e l’ha pure nominata (due volte) facendola piangere davanti a tutti. Pure Alfonso Signorini, davanti il non capire della principessa, è intervenuto in prima persona chiedendole di fare un passo indietro per il bene psico-fisico di Bortuzzo.

Quando il rapporto fra i due sembrava aver raggiunto un equilibrio, Manuel Bortuzzo ha fatto di nuovo dietrofront e si è avvicinato nuovamente a Lulù Selassié. Prima le ha fatto un massaggio molto particolare, poi è tornato a baciarla ed infine le ha detto:

“Appena esci ti sequestro, ti lascio un po’ per la famiglia però finiti i giri famigliari, sei mia”.

Lulù ovviamente non vedeva l’ora ed ha risposto “Amore, mi ammanetti?“.

Manuel Bortuzzo destabilizzato dal messaggio di Clarissa Selassié

Lo stesso messaggio inviato da Clarissa a Lulù in cui le ha suggerito di “volare da sola” ha destabilizzato Manuel Bortuzzo che si è così sfogato.

“Mi dispiace che fuori non sia stato capito quello che c’è stato fra noi, Clarissa ti ha detto ‘vai da sola’, questa cosa mi è dispiaciuta. Non posso pretendere che tutto sia capito, per questo mi dispiace”.

Anche in questo caso la principessa ha cercato di tranquillizzarlo: “Abbiamo avuto dei momenti di no, ma non è successo niente di grave, non è che ci siamo insultati o altro. Stai tranquillo“.